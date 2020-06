Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" может побороться за Рахима Стерлинга. "Ливерпуль" сделал предложение по Калиду Кулибали. "Арсенал" не предлагал Пьер-Эмерику Обамеянгу новый контракт. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Реал" отказался от идеи подписать свободным агентом вингера "Челси" Виллиана. (Daily Mirror)



"Челси" был предложен нападающий "Ювентуса" Федерико Бернардески в обмен на полузащитника Жоржиньо. (Gazzetta dello Sport)



"Манчестер Юнайтед" может побороться за вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, если отстранение "горожан" на два сезона от Лиги Чемпионов останется в силе. Однако куда вероятнее, что англичанин уйдет в "Реал". (The Independent)



ПСЖ может составить конкуренцию "Реалу" и "Ювентусу" в борьбе за полузащитника "Юнайтед" Поля Погба. Сам француз предпочитает отправиться в Испанию. (Le 10 Sport)



Защитник "Юнайтед" Аксель Туанзебе стал трансферной целью для "Бешикташа". (Daily Star)



Защитник Маркос Рохо, вероятно, вернется в "Юнайтед" из "Эстудиантеса". (Radio Late 931)



"Рома" близка к продлению аренды защитника "Юнайтед" Криса Смоллинга. (Daily Star)



"Сити" может оформить покупку защитника "Барселоны" Нелсона Семеду за 35 млн. фунтов уже на текущей неделе. (Sport)



"Ливерпуль" предложил "Наполи" 54 млн. фунтов плюс нападающего Дивока Ориги за защитника Калиду Кулибали. (Corriere del Mezzogiorno)



С сегодняшнего дня в контракте Кулибали с "Наполи" активен пункт об отступных в 127 млн. фунтов. (talkSPORT)



Нападающий Тимо Вернер стал на шаг ближе к трансферу в "Ливерпуль" после того, как тренер "РБ Лейпциг" признал, что уход игрока неизбежен. (The Sun)



"Ливерпуль" позволит Харри Уилсону и Риану Брюстеру доиграть сезон в "Борнмуте" и "Суонси", соответственно, на правах аренды. (The Telegraph)



Вопреки слухам, "Арсенал" не предлагал своему нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу новый контракт. (ESPN)



"Интер" видит в нападающем "Арсенала" Александре Лакасетте замену для Лаутаро Мартинеса. (Mundo Deportivo)



Другое



Клубы Премьер-Лиги никак не могут договориться по ряду вопросов вроде количества замен и добавления игроков в свои заявки. (Daily Mail)



Из-за протоколов безопасности игрокам Премьер-Лиги, возможно, придется переодеваться в специальных передвижных вагончиках. (Daily Mirror)



Премьер-Лига обсудит идею брать интервью у главных тренеров и их помощников прямо во время матчей. (Daily Express)



Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль согласовал новый контракт до 2024 года. (Sky Sports)



У "Сити" и "Юнайтед" будет, возможно, всего две недели перерыва перед стартом следующего сезона. (Daily Mirror)



Подружка полузащитника "Реала" Иска рассказала, что они стараются заниматься сексом каждый день. (The Sun)