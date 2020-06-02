"Челси" мог подписать 14-летнего Коутиньо

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс рассказал, что в период его работы в клубе "Челси" уже пытался подписать полузащитника Филиппе Коутиньо.

Этим летом "Челси" считается фаворитом в борьбе за Коутиньо, который жаждет вернуться в Премьер-Лигу, где он некогда блистал в составе "Ливерпуля".



Именно Роджерс привел Коутиньо в "Ливерпуль" в 2013 году, однако талантливый бразилец попал на карандаш к Брендану, еще когда тот работал тренером юношеской и затем резервной команды в структуре "Челси" при Жозе Моуриньо.



"Когда в свои первые шесть месяцев в "Ливерпуле" я смотрел на команду, нам не хватало определенных ингредиентов".



"Филиппе был тем, кого я знал по своему периоду в "Челси", потому что мы пытались заманить его в "Челси", когда ему было 14 лет, но он уже связал себя обязательствами с "Интером".



"Мы разговаривали о нем на протяжении лета и продолжали наблюдать за ним, а затем он 19-летний внезапно стал доступен, и я сказал: "Вау, давайте пригласим этого парня".



"Сейчас большинство людей смотрят на него и думают, что он не годится для Премьер-Лиги, но какой он все-таки талант! Когда мяч у него, то со своим мастерством он наводит страх на соперников".



"Грустно видеть, то люди говорят о нем такие вещи в данный момент. Он первоклассный парень, и если он вернется в Премьер-Лигу, он докажет это всем. Он игрок мирового уровня", — цитирует Роджерса Goal.