"Челси" предложил увеличить количество игроков на скамейке

Челси "Челси" предложил остальным клубам Премьер-Лиги рассмотреть идею об увеличении количеств запасных игроков в оставшихся матчах сезона.

Как известно, сезон Премьер-Лиги возобновится 17 июня, после трех с лишним месяцев простоя. Столь продолжительная пауза вызывает опасения, связанные с обилием травм, особенно учитывая весьма плотный график матчей.

В качестве своего предложения, которое должно понизить риск травм, "Челси" озвучил идею увеличить с семи до девяти количество игроков на скамейке запасных каждой команды, утверждает Daily Mail.

Если другие клубы поддержат данную инициативу, это не обязательно будет означать, что увеличится и количество разрешенных замен, хотя ранее IFAB дал лигам такую возможность.


Метки Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 328

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kojan 02.06.2020 00:06 # kojan
    увеличивают риски возможного большего заражения игроков...

    (ответить)

  2. staryi-eblan 01.06.2020 23:05 # staryi-eblan
    Нихера себе, у Артеты младший брат есть и за Челси играет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: