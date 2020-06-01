"Челси" предложил увеличить количество игроков на скамейке
"Челси" предложил остальным клубам Премьер-Лиги рассмотреть идею об увеличении количеств запасных игроков в оставшихся матчах сезона.
Как известно, сезон Премьер-Лиги возобновится 17 июня, после трех с лишним месяцев простоя. Столь продолжительная пауза вызывает опасения, связанные с обилием травм, особенно учитывая весьма плотный график матчей.
В качестве своего предложения, которое должно понизить риск травм, "Челси" озвучил идею увеличить с семи до девяти количество игроков на скамейке запасных каждой команды, утверждает Daily Mail.
Если другие клубы поддержат данную инициативу, это не обязательно будет означать, что увеличится и количество разрешенных замен, хотя ранее IFAB дал лигам такую возможность.
01.06.2020 23:00
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