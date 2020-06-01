Хаманн: "Хаверц усилил бы любую команду Премьер-Лиги"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает, что восходящая звезда "Байера" Кай Хаверц усилил бы любую команду Премьер-Лиги.





Хаверц демонстрировал отличную форму до коронавирусной паузы и в такой же форме вернулся после паузы, забив семь голов в шести последних матчах за "Байер".



20-летнего немца активно сватают в клубы Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед", и Хаманн убежден, что его соотечественник не затерялся бы в Англии.



"Думаю, многие клубы Премьер-Лиги будут заинтересованы в нем. Он потрясающий игрок, и поблизости не так уж много лучше него".



"Если вы посмотрит на "Манчестер Юнайтед", станет ясно, что они нуждаются в личности, которая будет вести их атакующую игру. Думаю, он усилил бы почти каждую команду. "Ливерпуль" стоит немного особняков, учитывая их организацию игры, но в остальном, думаю, он усилил бы любую команду".



"До паузы люди говорили о сумме около 100 миллионов фунтов. Я не уверен, что какой-нибудь клуб готов заплатить такие деньги летом, но очень похоже, что он покинет Леверкузен и откликнется на новый вызов летом", — сообщил Хаманн Sky Sports.