Дини снова не приехал на базу "Уотфорда", хотя обещал

Трой Дини Вопреки обещаниям, нападающий "Уотфорда" Трой Дини снова не приехал на тренировочную базу своего клуба, но на сей раз это не связано с опасениями насчет коронавируса.

Напомним, когда командам Премьер-Лиги было разрешено приступить к бесконтактным тренировкам, Дини отказался приезжать на базу своего клуба, указав на повышенный риск заразиться коронавирусом для темнокожих людей и проблемы своего пятимесячного сына с дыханием.

Позже Дини заявил, что отказался тренироваться, только в первую неделю, а не навсегда. Трой признался, что жена убедила его вернуться к работе.

Однако в понедельник 31-летний англичанин так и не явился на тренировочную базу "Уотфорда", сославшись на плохое самочувствие, о чем сообщает Sky Sports.

"Шершни" предполагают, что проблемы Дини незначительны, и во вторник Трой, наконец, приедет на базу, где в первую очередь сдаст тест на COVID-19.


Метки Дини, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2020 20:00

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  1. nikitoid 01.06.2020 20:19 # nikitoid
    Зато тут есть некоторые, которые считают его слова авторитетными и правдивыми. Человек явно не хозяин своего слова.

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  2. liverfun 01.06.2020 20:04 # liverfun
    да небось по старой памяти травку курил на карантине, ждет пока из организма все следы уйдут, еще сынком прикрывался

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