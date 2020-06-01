Дини снова не приехал на базу "Уотфорда", хотя обещал

Вопреки обещаниям, нападающий "Уотфорда" Трой Дини снова не приехал на тренировочную базу своего клуба, но на сей раз это не связано с опасениями насчет коронавируса.

Напомним, когда командам Премьер-Лиги было разрешено приступить к бесконтактным тренировкам, Дини отказался приезжать на базу своего клуба, указав на повышенный риск заразиться коронавирусом для темнокожих людей и проблемы своего пятимесячного сына с дыханием.



Позже Дини заявил, что отказался тренироваться, только в первую неделю, а не навсегда. Трой признался, что жена убедила его вернуться к работе.



Однако в понедельник 31-летний англичанин так и не явился на тренировочную базу "Уотфорда", сославшись на плохое самочувствие, о чем сообщает Sky Sports.



"Шершни" предполагают, что проблемы Дини незначительны, и во вторник Трой, наконец, приедет на базу, где в первую очередь сдаст тест на COVID-19.