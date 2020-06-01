Дини снова не приехал на базу "Уотфорда", хотя обещал
Вопреки обещаниям, нападающий "Уотфорда" Трой Дини снова не приехал на тренировочную базу своего клуба, но на сей раз это не связано с опасениями насчет коронавируса.
Напомним, когда командам Премьер-Лиги было разрешено приступить к бесконтактным тренировкам, Дини отказался приезжать на базу своего клуба, указав на повышенный риск заразиться коронавирусом для темнокожих людей и проблемы своего пятимесячного сына с дыханием.
Позже Дини заявил, что отказался тренироваться, только в первую неделю, а не навсегда. Трой признался, что жена убедила его вернуться к работе.
Однако в понедельник 31-летний англичанин так и не явился на тренировочную базу "Уотфорда", сославшись на плохое самочувствие, о чем сообщает Sky Sports.
"Шершни" предполагают, что проблемы Дини незначительны, и во вторник Трой, наконец, приедет на базу, где в первую очередь сдаст тест на COVID-19.
01.06.2020 20:00
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Зато тут есть некоторые, которые считают его слова авторитетными и правдивыми. Человек явно не хозяин своего слова.
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да небось по старой памяти травку курил на карантине, ждет пока из организма все следы уйдут, еще сынком прикрывался
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