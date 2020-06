"Ливерпуль" подтвердил продление контракта с New Balance до конца сезона

"Ливерпуль" официально подтвердил, что доиграет этот сезон в форме от New Balance.

Напомним, "Ливерпуль" еще в январе объявил, что с 1 июня новым техническим спонсором клуба станет компания Nike.



Однако вмешательство пандемии коронавируса привело к тому, что теперь сезон для команды Юргена Клоппа продлится на июнь и июль.



В связи с этим перед "Ливерпулем" встал вопрос, в какой форме доигрывать сезон. В ходе трехсторонних переговоров с Nike и New Balance "красные" пришли к ожидаемому компромиссу.



"Футбольный клуб "Ливерпуль" может подтвердить, что New Balance останется техническим спонсором клуба до 31 июля 2020".



"Совместно с New Balance, клубом и новым спонсором в лице Nike было решено, что истекавшая 31 мая сделка будет продлена ввиду остановки сезона Премьер-Лиги из-за COVID-19".



"Сотрудничество с компанией Nike, которая будет заниматься изготовлением формы для женской и мужских команд, а также команд академии, тренерского штаба и благотворительного фонда "Ливерпуля", стартует 1 августа 2020", — гласит заявление "красных".