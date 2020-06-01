Лэмпард надеется совершить несколько приобретений

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что надеется совершить несколько приобретений, несмотря на экономический кризис.

Как известно, "синие" уже получили одного новичка на следующий сезон — трансфер вингера Хакима Зийеша из "Аякса" за 38 миллионов фунтов был согласован еще в феврале.



Однако по окончании этого сезона "Челси" попрощается с опытнейшими вингерами Виллианом и Педро, вдобавок по-прежнему остро стоит вопрос с забивным нападающим. Поэтому Лэмпард рассчитывает на усиление.



"Я определенно в восторге по поводу нашего состава. У нас есть молодые игроки, и я надеюсь совершить несколько приобретений, которые, как мне кажется, нужны нам".



"Мы никого не пригласили в январе — у нас просто не было подходящей возможности. Также мы никого не смогли пригласить прошлым летом. Так что эти окна прошли, а мы не изменились".



"Поэтому я в восторге по поводу нашего состава, и мы надеемся его освежить в правильных зонах, о которых все знают", — сообщил Лэмпард официальному журналу "Челси".