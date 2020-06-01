Лэмпард надеется совершить несколько приобретений
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что надеется совершить несколько приобретений, несмотря на экономический кризис.
Как известно, "синие" уже получили одного новичка на следующий сезон — трансфер вингера Хакима Зийеша из "Аякса" за 38 миллионов фунтов был согласован еще в феврале.
Однако по окончании этого сезона "Челси" попрощается с опытнейшими вингерами Виллианом и Педро, вдобавок по-прежнему остро стоит вопрос с забивным нападающим. Поэтому Лэмпард рассчитывает на усиление.
"Я определенно в восторге по поводу нашего состава. У нас есть молодые игроки, и я надеюсь совершить несколько приобретений, которые, как мне кажется, нужны нам".
"Мы никого не пригласили в январе — у нас просто не было подходящей возможности. Также мы никого не смогли пригласить прошлым летом. Так что эти окна прошли, а мы не изменились".
"Поэтому я в восторге по поводу нашего состава, и мы надеемся его освежить в правильных зонах, о которых все знают", — сообщил Лэмпард официальному журналу "Челси".
01.06.2020 18:00
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Ну и класс! Потом будем колбасных карать... а то взлетели до небес! Пора на землю опускать!
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