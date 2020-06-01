Лэмпард надеется совершить несколько приобретений

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что надеется совершить несколько приобретений, несмотря на экономический кризис.

Как известно, "синие" уже получили одного новичка на следующий сезон — трансфер вингера Хакима Зийеша из "Аякса" за 38 миллионов фунтов был согласован еще в феврале.

Однако по окончании этого сезона "Челси" попрощается с опытнейшими вингерами Виллианом и Педро, вдобавок по-прежнему остро стоит вопрос с забивным нападающим. Поэтому Лэмпард рассчитывает на усиление.

"Я определенно в восторге по поводу нашего состава. У нас есть молодые игроки, и я надеюсь совершить несколько приобретений, которые, как мне кажется, нужны нам".

"Мы никого не пригласили в январе — у нас просто не было подходящей возможности. Также мы никого не смогли пригласить прошлым летом. Так что эти окна прошли, а мы не изменились".

"Поэтому я в восторге по поводу нашего состава, и мы надеемся его освежить в правильных зонах, о которых все знают", — сообщил Лэмпард официальному журналу "Челси".


Метки Лэмпард, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2020 18:00

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  1. chelsiukpro 01.06.2020 19:17 # chelsiukpro
    Ну и класс! Потом будем колбасных карать... а то взлетели до небес! Пора на землю опускать!

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