"Арсенал" ждет ответа от Обамеянга

"Арсенал" занялся вплотную будущим Пьер-Эмерика Обамеянга, предложив своему капитану новый контракт.

Как известно, действующий контракт Обамеянга истекает в следующем году, поэтому "канониры" должны поскорее определиться, как им поступить с Пьер-Эмериком.



По информации L'Equipe, "Арсенал" решил предпринять еще одну попытку склонить Обамеянга к новой сделке и сейчас ожидает ответа от 30-летнего габонца.



Если Обамеянг отклонит и это предложение, то у лондонского клуба не останется иного выбора, кроме как продать экс-нападающего дортмундской "Боруссии" в ближайшее трансферное окно.