Виллиан не вступал в контакт с "Тоттенхэмом"

Агент Киа Джурабчан заверил, что вингер "Челси" Виллиан пока не разговаривал с "Тоттенхэмом" насчет своего перехода свободным агентом.

В конце этого сезона у Виллиана истекает контракт, и "Тоттенхэм" считается фаворитом в борьбе за 31-летнего бразильца благодаря персоне своего главного тренера Жозе Моуриньо.



Некоторые таблоиды ранее утверждали, что Виллиан уже практически договорился с Моуриньо, однако в реальности это не так.



"Виллиан хотел трехлетний контракт, чтобы по его истечении решить, что делать со своей карьерой. Но политика "Челси" позволяет клубу предложить только два года, и это стало непреодолимым препятствием".



"У "Челси" есть своя политика, которую мы уважаем и понимаем, но у Виллиана есть карьера и есть амбиции. Он хочет завершить свою игровую карьеру на очень высоком уровне".



"В данный момент он игрок "Челси". У него есть контракт с "Челси", пока не завершится сезон, поэтому было бы неуважительно говорить о его переходе в другие клубы".



"На данный момент мы не разговаривали ни с "Тоттенхэмом", ни с каким-либо другим клубом", — сообщил Джурабчан Sky Sports.