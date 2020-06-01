"Юнайтед" подтвердил продление аренды Игало на восемь месяцев

Одион Игало "Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что аренда нападающего "Шанхай Шеньхуа" Одиона Игало была продлена до 31 января 2021.

Напомним, Игало присоединился к "красным дьяволам" на исходе зимнего трансферного окна и с тех пор забил четыре гола в восьми матчах.

Соглашение двух клубов было рассчитано только до конца мая, однако из-за остановки сезона, вызванной пандемией коронавируса, "Юнайтед" потребовалось продлить аренду Одиона.

Изначально "Шанхай Шеньхуа" собирался поскорее вернуть Игало и лишь был согласен обсудить продажу 30-летнего нигерийца за 20 миллионов фунтов, однако затем смягчил свою позицию ввиду желания самого игрока и проблем с международным авиасообщением.

Таким образом, теперь экс-игрок "Уотфорда" задержится на "Олд Траффорд" до середины следующего сезона.


Метки аренда, Игало, Манчестер Юнайтед, трансферы, Шанхай Шеньхуа

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2020 15:20

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