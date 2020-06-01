"Юнайтед" подтвердил продление аренды Игало на восемь месяцев

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что аренда нападающего "Шанхай Шеньхуа" Одиона Игало была продлена до 31 января 2021.

Напомним, Игало присоединился к "красным дьяволам" на исходе зимнего трансферного окна и с тех пор забил четыре гола в восьми матчах.



Соглашение двух клубов было рассчитано только до конца мая, однако из-за остановки сезона, вызванной пандемией коронавируса, "Юнайтед" потребовалось продлить аренду Одиона.



Изначально "Шанхай Шеньхуа" собирался поскорее вернуть Игало и лишь был согласен обсудить продажу 30-летнего нигерийца за 20 миллионов фунтов, однако затем смягчил свою позицию ввиду желания самого игрока и проблем с международным авиасообщением.



Таким образом, теперь экс-игрок "Уотфорда" задержится на "Олд Траффорд" до середины следующего сезона.