"Юнайтед" подтвердил продление аренды Игало на восемь месяцев
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил, что аренда нападающего "Шанхай Шеньхуа" Одиона Игало была продлена до 31 января 2021.
Напомним, Игало присоединился к "красным дьяволам" на исходе зимнего трансферного окна и с тех пор забил четыре гола в восьми матчах.
Соглашение двух клубов было рассчитано только до конца мая, однако из-за остановки сезона, вызванной пандемией коронавируса, "Юнайтед" потребовалось продлить аренду Одиона.
Изначально "Шанхай Шеньхуа" собирался поскорее вернуть Игало и лишь был согласен обсудить продажу 30-летнего нигерийца за 20 миллионов фунтов, однако затем смягчил свою позицию ввиду желания самого игрока и проблем с международным авиасообщением.
Таким образом, теперь экс-игрок "Уотфорда" задержится на "Олд Траффорд" до середины следующего сезона.
01.06.2020 15:20
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