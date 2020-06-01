Альфонсо Дэвис мог перейти в "Суонси" за 3 млн. фунтов

Всего три года назад левый защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис мог перейти в "Суонси" за 3 миллиона фунтов, но не получил разрешение на работу в Англии.

В январе 2019 "Бавария" приобрела Дэвиса у канадского "Ванкувер Уайткэпс" за 10 млн. фунтов плюс бонусы, и с тех пор Альфонсо прогрессирует стремительными темпами, восхищая публику своей скоростью и техникой.



До пандемии коронавируса о 19-летнем Дэвисе говорили как о первом в мире левом защитнике, чья трансферная стоимость может превысить 100 миллионов фунтов, если Альфонсо решится покинуть Мюнхен.



Однако карьера Дэвиса могла пойти по совсем другому пути, утверждает The Sun. Три года назад "Суонси" был на пороге приобретения Альфонсо, которого "лебедям" рекомендовал тренер "Уайткэпс" Карл Робинсон.



"Суонси" уже договорился с агентом игрока Дэйвом Болдуином, однако сделка сорвалась из-за того, что Дэвису не дали рабочую визу для переезда в Премьер-Лигу, где тогда выступали "лебеди" — у сборной Канады слишком низкий рейтинг ФИФА, а предложенная Альфонсо зарплата была весьма скромной.