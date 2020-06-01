Коутиньо пока не вступал в переговоры с клубами Премьер-Лиги

Принадлежащий "Барселоне" полузащитник Филиппе Коутиньо действительно хочет вернуться в Премьер-Лигу, но пока не разговаривал ни с кем из английских клубов.

Как известно, этот сезон Коутиньо проводит в "Баварии" на правах аренды, однако чемпионы Бундеслиги уже приняли решение, что не будут покупать Филиппе.



По слухам, "Бавария" уже не надеется найти щедрого покупателя на Коутиньо и готова снова отправить Филиппе в аренду за 9 миллионов фунтов. 27-летнего бразильца сватают в "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ньюкасл", но пока никаких переговоров не ведется.



"У него есть желание вернуться в Премьер-Лигу в какой-нибудь момент времени. Этого может не случиться в нынешнем году, а может и случится — мы не знаем. Пока что мы ничего не обсуждали", — сообщил агент Киа Джурабчан Sky Sports.