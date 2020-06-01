Робертсон считает Ван Дейка лучшим защитником в мире
Энди Робертсон назвал своего партнера по "Ливерпулю" Виргила Ван Дейка лучшим защитником в мире.
Ван Дейк оказал огромное влияние на игру "Ливерпуля" с момента своего перехода в клуб из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов в январе 2018.
Робертсон в восторге от того, что рядом с ним есть такой надежный игрок. Энди не скрывает того, что Ван Дейк является для него примером для подражания.
"Виргил — лучший защитник в мире, и я обожаю играть слева от него. У нас хорошие отношения на поле и за его пределами, и мы помогаем друг другу. Особенно на поле".
"Этот большой парень великолепен во всем, что он делает. Он просто так хорошо держится на поле и за его пределами, и многие люди, включая меня, равняются на него. Он великолепный лидер, великолепный парень. Я обожаю играть вместе с ним, в одной линии. Мы прибавили благодаря ему".
"Я обожал его и в "Селтике", и я был рад, когда он перешел к нам. Потраченные на него деньги стоили того", — сообщил Робертсон Sky Sports.
01.06.2020 13:00
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Последние комментарии:
Всем пофиг на твои слова! Лучшего защитника не катают игроки уровня Уотфорда.
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Удивительно, я думал, что Рамоса
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Всему миру пофиг на слова Робертсона!
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Одно дело когда про это говорят одноклубники...
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