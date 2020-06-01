Робертсон считает Ван Дейка лучшим защитником в мире

Энди Робертсон и Виргил Ван Дейк Энди Робертсон назвал своего партнера по "Ливерпулю" Виргила Ван Дейка лучшим защитником в мире.

Ван Дейк оказал огромное влияние на игру "Ливерпуля" с момента своего перехода в клуб из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов в январе 2018.

Робертсон в восторге от того, что рядом с ним есть такой надежный игрок. Энди не скрывает того, что Ван Дейк является для него примером для подражания.

"Виргил — лучший защитник в мире, и я обожаю играть слева от него. У нас хорошие отношения на поле и за его пределами, и мы помогаем друг другу. Особенно на поле".

"Этот большой парень великолепен во всем, что он делает. Он просто так хорошо держится на поле и за его пределами, и многие люди, включая меня, равняются на него. Он великолепный лидер, великолепный парень. Я обожаю играть вместе с ним, в одной линии. Мы прибавили благодаря ему".

"Я обожал его и в "Селтике", и я был рад, когда он перешел к нам. Потраченные на него деньги стоили того", — сообщил Робертсон Sky Sports.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. cleverley88 01.06.2020 13:54 # cleverley88
    Всем пофиг на твои слова! Лучшего защитника не катают игроки уровня Уотфорда.

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  2. iceteam 01.06.2020 13:54 # iceteam
    Удивительно, я думал, что Рамоса

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  3. bes-ter 01.06.2020 13:37 # bes-ter
    Всему миру пофиг на слова Робертсона!

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  4. yamateh 01.06.2020 13:19 # yamateh
    Одно дело когда про это говорят одноклубники...

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