Робертсон считает Ван Дейка лучшим защитником в мире

Энди Робертсон назвал своего партнера по "Ливерпулю" Виргила Ван Дейка лучшим защитником в мире.

Ван Дейк оказал огромное влияние на игру "Ливерпуля" с момента своего перехода в клуб из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов в январе 2018.



Робертсон в восторге от того, что рядом с ним есть такой надежный игрок. Энди не скрывает того, что Ван Дейк является для него примером для подражания.



"Виргил — лучший защитник в мире, и я обожаю играть слева от него. У нас хорошие отношения на поле и за его пределами, и мы помогаем друг другу. Особенно на поле".



"Этот большой парень великолепен во всем, что он делает. Он просто так хорошо держится на поле и за его пределами, и многие люди, включая меня, равняются на него. Он великолепный лидер, великолепный парень. Я обожаю играть вместе с ним, в одной линии. Мы прибавили благодаря ему".



"Я обожал его и в "Селтике", и я был рад, когда он перешел к нам. Потраченные на него деньги стоили того", — сообщил Робертсон Sky Sports.