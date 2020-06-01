Агент подтвердил, что Игало задержится в "Юнайтед"
Агент нападающего Одиона Игало подтвердил, что его клиент должен продлить свое пребывание в "Манчестер Юнайтед" на восемь месяцев.
Накануне, вместе с заключительным месяцем весны, истек и срок арендного соглашения, которое на исходе января заключили "Юнайтед" и "Шанхай Шеньхуа" насчет Игало.
Тем не менее, 30-летний нигериец не спешит возвращаться в Китай, где ему предлагают новый контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.
По информации Manchester Evening News, наиболее вероятным сценарием является продление аренды Игало до 30 января, и это же подтверждает представитель Одиона.
"Мы близки к договоренности с "Манчестер Юнайтед" насчет продления аренды. Соглашение будет означать, что Игало останется с ними до января 2021", — сообщил Атта Анеке Nettavisen.
01.06.2020 12:00
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