Агент подтвердил, что Игало задержится в "Юнайтед"

Агент нападающего Одиона Игало подтвердил, что его клиент должен продлить свое пребывание в "Манчестер Юнайтед" на восемь месяцев.

Накануне, вместе с заключительным месяцем весны, истек и срок арендного соглашения, которое на исходе января заключили "Юнайтед" и "Шанхай Шеньхуа" насчет Игало.



Тем не менее, 30-летний нигериец не спешит возвращаться в Китай, где ему предлагают новый контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.



По информации Manchester Evening News, наиболее вероятным сценарием является продление аренды Игало до 30 января, и это же подтверждает представитель Одиона.



"Мы близки к договоренности с "Манчестер Юнайтед" насчет продления аренды. Соглашение будет означать, что Игало останется с ними до января 2021", — сообщил Атта Анеке Nettavisen.