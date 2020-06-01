Агент ожидает, что Давид Луис останется в "Арсенале"

Агент Киан Джурабчан оценил как "очень высокие" шансы на то, что защитник Давид Луис подпишет новый контракт с "Арсеналом".

Напомним, на днях выяснилось, что прибывший на "Эмирейтс" прошлым лето из "Челси" Луис может уйти из клуба в конце июня свободным агентом.



Джурабчан подтверждает, что "канониры" не стали продлевать контракт Давида, однако 33-летний бразилец все еще может остаться.



"Он очень счастлив в "Арсенале". У него крайне хорошие отношения и с главным тренером, и со спортивным директором. У него хорошие отношения со всеми в клубе, включая владельца. Он уважает каждого".



"У "Арсенала" была опция продления, и ее срок истек. Также мы столкнулись с пандемией. Опция истекла в середине пандемии. Все мы очень хорошо осознаем ситуацию и пытаемся очень медленно вернуться к этой "новой нормальности".



"Все эти контрактные ситуации, эти продления, вопросы о том, останется он или уйдет... Все решится само собой, когда жизнь более-менее нормализуется".



"Давид сядет с "Арсеналом" до возобновления сезона, поговорит, и они вместе решат, останется он или уйдет. Это случится до возобновления сезона. Шансы на то, что Давид будет в "Арсенале" в следующем сезоне, очень высоки. У него нет желания уходить", — сообщил Джурабчан Sky Sports.