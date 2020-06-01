Агент ожидает, что Давид Луис останется в "Арсенале"

Давид Луис Агент Киан Джурабчан оценил как "очень высокие" шансы на то, что защитник Давид Луис подпишет новый контракт с "Арсеналом".

Напомним, на днях выяснилось, что прибывший на "Эмирейтс" прошлым лето из "Челси" Луис может уйти из клуба в конце июня свободным агентом.

Джурабчан подтверждает, что "канониры" не стали продлевать контракт Давида, однако 33-летний бразилец все еще может остаться.

"Он очень счастлив в "Арсенале". У него крайне хорошие отношения и с главным тренером, и со спортивным директором. У него хорошие отношения со всеми в клубе, включая владельца. Он уважает каждого".

"У "Арсенала" была опция продления, и ее срок истек. Также мы столкнулись с пандемией. Опция истекла в середине пандемии. Все мы очень хорошо осознаем ситуацию и пытаемся очень медленно вернуться к этой "новой нормальности".

"Все эти контрактные ситуации, эти продления, вопросы о том, останется он или уйдет... Все решится само собой, когда жизнь более-менее нормализуется".

"Давид сядет с "Арсеналом" до возобновления сезона, поговорит, и они вместе решат, останется он или уйдет. Это случится до возобновления сезона. Шансы на то, что Давид будет в "Арсенале" в следующем сезоне, очень высоки. У него нет желания уходить", — сообщил Джурабчан Sky Sports.


Метки Арсенал, контракты, Луис

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. recyjoed 01.06.2020 11:58 # recyjoed
    игрок как раз для середняка апл.

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  2. chelsea88 01.06.2020 11:33 # chelsea88
    Если никому не нужен будет, то конечно он останется.

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