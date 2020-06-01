Венгер просил FA запретить вбросы аутов и заставить "Стоук" постричь газон

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер однажды написал письмо в FA с призывом запретить вбросы аутов и заставить "Стоук" постричь газон на своем стадионе.

"Британия", стадион "Стоука", была настоящей неприступной крепостью для "Арсенала" в течение семи лет, что "гончаров" тренировал Тони Пьюлис.



В период 2008 по 2014 год "Стоук" выиграл пять из восьми домашних матчей против "Арсенала", который был совершенно бессилен перед знаменитыми аутами Рори Делапа.



Венгер неоднократно критиковал примитивный футбол "Стоука", называя команду Пьюлиса "регбийной". Арсен был настолько возмущен, что даже обратился в Ассоциацию.



"Я всегда хочу максимально мотивировать игроков, чтобы разжечь огонь у них внутри и чтобы это питало болельщиков".



"А вот он (Венгер) всегда избегал вопроса о том, как одна команда, которая гораздо менее талантлива "Арсенала", которая и близко не тратит, как "Арсенал", у которой нет инфраструктуры и возможностей "Арсенала", продолжает раз за разом побеждать "Арсенал".



"Однажды на тренерской пресс-конференции Патрик Виейра сказал мне: "Мы ненавидели выезды к "Стоуку". Вы были единственным клубом, о котором Венгер разговаривал и над которым работал перед матчем. Мы просто не могли победить вас".



"Однажды Венгер взял и пожаловался на то, что у нас слишком высокий газон. Он даже написал письмо в FA".



"Рефери и лайнсмену приходилось измерять траву с линейкой. Мне также известно, что он выступал за запрет вбросов аута. Все это было музыкой для наших ушей", — цитирует Пьюлиса talkSPORT.