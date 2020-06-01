Новые заболевшие коронавирусом игроки пропустят возобновление сезона

Игроки, у которых будет обнаружен коронавирус на стартовавшей неделе, пропустят возобновление сезона Премьер-Лиги.

Напомним, с момента возвращения к тренировкам игроки и сотрудники клубов Премьер-Лиги сдают анализы на COVID-19 дважды в неделю, при этом последний раунд тестирования не выявил ни одного положительного результата.



Каждый следующий раунд тестирования становится еще важнее. Как напоминает The Telegraph, протокол Премьер-Лиги подразумевает немедленное отстранение игрока в случае положительного результата, даже при отсутствии симптомов заболевания.



Первые семь дней инфицированный игрок должен находиться в самоизоляции. Если затем тест окажется отрицательным, то с восьмого дня игрок сможет приступить к индивидуальным тренировкам, а в общую группу вернется по прошествии двух недель.



Таким образом, любой игрок, у которого обнаружат коронавирус на текущей неделе, будет отстранен от коллектива на две недели и пропустит возобновление сезона Премьер-Лиги 17 июня.