"Юнайтед" лидирует в борьбе за Хаверца

"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за полузащитника "Байера" Кая Хаверца.

На протяжении нескольких последних месяцев "красные дьяволы" вели подготовительную работу к трансферу Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии" стоимостью около 100 миллионов фунтов.



Пандемия коронавируса не поколебала намерение "Юнайтед" подписать Санчо в ближайшее трансферное окно, однако теперь главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер хочет забрать еще одну молодую звезду Бундеслиги.



Глобальный кризис дает "Юнайтед" возможность приобрести Хаверца всего за 50 млн. фунтов. Нет никаких сомнений, что дальнейший прогресс Кая и восстановление футбольной экономики значительно увеличат цену за игрока в будущем, так что сейчас более чем благоприятный момент.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, в данный момент "Юнайтед" является главным претендентом на 20-летнего немца. Недавно "дьяволы" взяли кредит на 140 млн. фунтов, поэтому данный трансфер им по карману.