Ширер назвал клуб Премьер-Лиги, в котором хочет видеть Мбаппе
Экс-нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер рассказал, в каком клубе Премьер-Лиги он хотел бы увидеть нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
В свой 21 год Мбаппе уже является утвердившейся звездой мирового масштаба, и слухи регулярно связывают Килиана с переездом в Англию.
В первую очередь таблоиды сватают игрока сборной Франции в "Ливерпуль", однако Ширер предпочел бы увидеть Мбаппе в своем бывшем клубе.
"Я бы очень хотел, чтобы Килиан Мбаппе приехал сюда. Со своими навыками, со своей уверенностью в себе для столь молодого игрока, со всеми этими голами, которые он забивает, его переход стал бы большим плюсом для Премьер-Лиги".
"В каком клубе я хочу его видеть? Я представляю его только в одном клубе, и это, конечно, "Ньюкасл", — отшутился напоследок Ширер в интервью Canal+.
01.06.2020 07:00
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Только два клуба могут себе его позволить, это Ливерпуль, либо мансити. Но мешки 2 года не будут играть в ЛЧ, так что мимо. А всякие середняки, вроде ньюкасла, челси или мастера ЛЕ в лице мю пускай пойдут накуй!!!
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