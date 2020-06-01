Ширер назвал клуб Премьер-Лиги, в котором хочет видеть Мбаппе

Экс-нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер рассказал, в каком клубе Премьер-Лиги он хотел бы увидеть нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

В свой 21 год Мбаппе уже является утвердившейся звездой мирового масштаба, и слухи регулярно связывают Килиана с переездом в Англию.



В первую очередь таблоиды сватают игрока сборной Франции в "Ливерпуль", однако Ширер предпочел бы увидеть Мбаппе в своем бывшем клубе.



"Я бы очень хотел, чтобы Килиан Мбаппе приехал сюда. Со своими навыками, со своей уверенностью в себе для столь молодого игрока, со всеми этими голами, которые он забивает, его переход стал бы большим плюсом для Премьер-Лиги".



"В каком клубе я хочу его видеть? Я представляю его только в одном клубе, и это, конечно, "Ньюкасл", — отшутился напоследок Ширер в интервью Canal+.