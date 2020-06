Светская хроника за понедельник

Тимо Вернер отправится в "Манчестер Юнайтед" или "Челси", если не будет нужен "Ливерпулю". "Арсенал" лидирует в борьбе за Аркадиуша Милика. "Челси" может обменять Тьемуэ Бакайоко на Деклана Райса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" не удалось договориться о продлении аренды нападающего "Шанхай Шеньхуа" Одиона Игало. (The Sun)



Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер готов отправиться в "Юнайтед" или "Челси", если его переход в "Ливерпуль" окажется невозможен. (Sky Sports Italia)



"Ювентус" предложил включить своего полузащитника Адриена Рабьо в сделку по возвращению Поля Погба из "Юнайтед" в Турин. (CalcioMercato)



"Челси" обходит ПСЖ в борьбе за левого защитника "Порту" Алекса Теллеса. (Tuttosport)



"Челси" — главный претендент на аренду полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо. (Daily Express)



"Челси" может купить полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса, отдав взамен Тьемуэ Бакайоко. (Football Insider)



"Ювентус" и "Рома" сражаются за вингера Педро, который покидает "Челси" свободным агентом. (CalcioMercato)



17-летний полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт отказался перейти в "Реал". (The Athletic)



"Арсенал" — фаворит в борьбе за нападающего "Наполи" Аркадиуша Милика, интерес к которому все еще может проявить "Ювентус". (La Repubblica)



"Фиорентина" готова предложить контракт защитнику "Тоттенхэма" Яну Вертонгену, который скоро может стать свободным агентом. (Daily Express)



"Манчестер Сити" не заинтересован в защитнике "Наполи" Калиду Кулибали. (Manchester Evening News)



37-летний голкипер "Сити" Клаудио Браво может перейти в "Селтик". (The Times)



"Вест Хэм" может избавиться от Райана Фредерикса, Джека Уилшира и Андрея Ярмоленко. (Football.London)



"Кристал Пэлас", "Бернли" и "Борнмут" сражаются за 30-летнего нападающего "Чарльтона" Лайла Тэйлора. (TEAMtalk)



"Милан" проявил интерес к полузащитнику "Бернли" Джеффу Хендрику. (Sky Sports)



Другое



Премьер-Лига предложит своим клубам проголосовать за использование шума из футбольного симулятора FIFA20 в телевизионных трансляциях. (Daily Mail)



"Вест Хэм" решил проводить свои тренировки на Лондонском стадионе. Так Дэвид Мойес готовит своих игроков играть матчи без зрителей. (Daily Mail)



"Брайтон" планирует объединиться с "Вест Бромвичем" и "Бертоном", чтобы сделать слово "Альбион" из своих полных названий товарным знаком. (The Telegraph)



Экс-полузащитник "Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер собирается стать тренером. (Daily Star)



Бывший агент Нголо Канте собирается отсудить у полузащитника "Челси" 3.4 млн. фунтов. (Daily Star)



Бывший нападающий "Челси" Диего Коста предстанет перед судом в Испании по обвинению в неуплате налогов на сумму свыше 800 тыс. фунтов. Футболисту грозит до шести месяцев тюрьмы. (Evening Standard)



Во время недавнего ограбления вингер "Сити" Рияд Махрез лишился трех часов стоимостью 500 тыс. фунтов. (The Sun)



Бывший голкипер "Челси" Марцин Булка разбил Lamborghini стоимостью 200 тыс. фунтов на родине в Польше. 20-летний игрок был госпитализирован, но серьезных травм не получил. (Daily Star)