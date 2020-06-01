Сезон Чемпионшипа возобновится 20 июня

Футбольная Лига объявила о 20 июня, как о предварительной дате возобновления сезона Чемпионшипа.

Последний на данный момент матч Чемпионшипа был сыгран еще 8 марта, а спустя пять дней после этого было объявлено и постановке сезона на паузу в связи с пандемией коронавируса.



В отличие от Лиги Два, клубы Чемпионшипа решили сыграть оставшиеся матчи регулярного сезона.



Эти оставшиеся 108 матчей плюс полуфиналы и финал плей-офф Футбольная Лига надеется завершить "примерно к 30 июля".



Договорившись о возобновлении сезона, в скором времени клубы Чемпионшипа обсудят увеличение количество разрешенных в матче замен с трех до пяти и расширение заявки на матч с 18 до 20 игроков.