Сезон Чемпионшипа возобновится 20 июня

Чемпионшип Футбольная Лига объявила о 20 июня, как о предварительной дате возобновления сезона Чемпионшипа.

Последний на данный момент матч Чемпионшипа был сыгран еще 8 марта, а спустя пять дней после этого было объявлено и постановке сезона на паузу в связи с пандемией коронавируса.

В отличие от Лиги Два, клубы Чемпионшипа решили сыграть оставшиеся матчи регулярного сезона.

Эти оставшиеся 108 матчей плюс полуфиналы и финал плей-офф Футбольная Лига надеется завершить "примерно к 30 июля".

Договорившись о возобновлении сезона, в скором времени клубы Чемпионшипа обсудят увеличение количество разрешенных в матче замен с трех до пяти и расширение заявки на матч с 18 до 20 игроков.


Метки Футбольная Лиг, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2020 00:05

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