Поуп хочет стать первым номером сборной Англии

Голкипер "Бернли" Ник Поуп заявил о своем желании стать первым номером сборной Англии.

Несмотря на скромное положение "Бернли" в середине таблицы Премьер-Лиги, именно Поуп является лучшим голкипером дивизиона по количеству "сухих" матчей, которых у него уже 11.



28-летний Поуп полностью сосредоточен на выступлении за "бордовых", но надеется, что своей игрой за клуб ему удастся произвести впечатление на главного тренера английской сборной Гарета Саутгейта в преддверии Евро-2020, которое пройдет в 2021 году.



"Одна из самых важных вещей для меня — не забегать слишком вперед. Сейчас меня волнует только моя игра за "Бернли". Сборная Англии — это так далеко, хотя я действительно хочу стать первым номером. Сыграть на "Уэмбли" и представлять сборную Англии как можно больше раз — это настоящая мечта для меня", — сообщил Поуп The Guardian.