Клопп: "Это наш предсезонный период"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что текущий период перед возобновлением матчей станет для его команды заменой предсезонного периода.

На текущей неделе команды Премьер-Лиги приступили к контактным тренировкам, планируя возобновить сезон 17 июня.



Заранее чувствуя, что между окончанием этого сезона и началом следующего будет совсем немного времени, Клопп попытается извлечь максимум из этих нескольких недель до ближайшего матча.



"Нам не нужно быть в игровой форме прямо сейчас. Мы стараемся постепенно увеличивать интенсивность тренировок, день за днем, однако на пик мы должны выйти только на 19-й или 20-й день — на день матч с "Эвертоном". Вот тогда мы и должны быть на 100 процентов готовы".



"До дерби еще около трех недель, и это хорошо. Мы хотим использовать это время, и мы используем его. Это наш предсезонный период. Как я уже говорил, мы не ожидаем продолжительного межсезонья, так что это очень важный период для нас. У нас в жизнях еще никогда не было девяти недель без футбола. Все по-другому, но это и интересно".



"Мы наслаждаемся этой ситуацией, и у нас все хорошо. Мы счастливы, что проводим этот час или два в день вместе. У тебя есть этот прямой контакт, эта прямая обратная связь, а не через экран компьютера. Это очень, очень воодушевляет", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".