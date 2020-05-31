"Сити" и "Юнайтед" ждут заявления Сауля

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес заинтриговал фанатов "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", пообещав объявить свой новый клуб в течение трех дней.

На протяжении последних месяцев пресса упорно сватала Ньигеса в Манчестер. По слухам, "горожане" видят в Сауле преемника для покидающего клуб Давида Сильвы, а "красные дьяволы" — замену для несчастного Поля Погба.



Обратившись к твиттеру сегодня, 25-летний испанец, отступные по контракту которого составляют 135 миллионов фунтов, пообещал вскоре сделать заявление относительно своего будущего.



Добавим, что Ньигес является воспитанником академии "Атлетико". Сауль дебютировал за первую команду в сезоне 2011/12 и с тех пор провел 287 матчей за "матрасников".



