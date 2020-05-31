Моуриньо призвал игроков перестать быть эгоистами

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо призвал игроков Премьер-Лиги перестать быть эгоистами и уже начать играть в футбол.

За последние недели сразу несколько игроков пожаловались, что не чувствуют комфортным играть в футбол ради развлечения публики, когда вокруг умирают люди.



Футболисты отдельных категорий требуют к себе повышенного внимания и дополнительных мер безопасности, однако Моуриньо, успевший поработать волонтером во время этой пандемии коронавируса, жаждет поскорее возобновить сезон.



"Мы не должны быть эгоистами, мы не должны требовать слишком многого для себя. Настало время отдавать".



"К примеру, когда игроки выступают на Евро и Чемпионатах Мира, у них почти нет каникул, у них нет предсезонного периода, они возвращаются из отпуска и иногда сразу играют первый матч в Премьер-Лиге после менее недели тренировок".



"В данный момент люди переживают, пытаясь получить вещи, которых у них никогда не было. Например, возьмем предсезонные травмы. В обычные сезоны каждый сталкивается с предсезонными травмами, поэтому сейчас мы не можем ожидать, что травмы не будет здесь, травмы не будет там".



"Мы не можем просить о большем, чем нам дают власти, а они дают нам максимальную безопасность. Думаю, сейчас настало время играть и дать людям то, что люди хотят", — сообщил Моуриньо Spurs TV.