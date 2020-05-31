Макатир считает, что Мбаппе не годится для "Ливерпуля"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джейсон Макатир считает, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не подходит для команды Юргена Клоппа.

Вот уже несколько месяцев то и дело появляются слухи, сватающие Мбаппе в "Ливерпуль". Порой этому способствует сам Килиан, с восхищением отзываясь о "красных" и их главном тренере.



Трансфер Мбаппе мог бы стать громким заявлением о намерениях, однако Макатиру кажется, что Тимо Вернер из "РБ Лейпциг" и Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии" пригодились бы "Ливерпулю" больше.



"Нельзя стоять на месте, ты должен постоянно развиваться. Будучи тренером, ты всегда должен думать на два-три хода вперед".



"Работа Юргена в том, чтобы составить визуализацию того, каким будет следующий сезон, а также подготовиться к предстоящим сезонам".



"ПСЖ — уникальный клуб, который отчаянно жаждет выиграть Лигу Чемпионов. Они собрали великолепный состав, но игроки там хотят более серьезного вызова".



"На мой взгляд, Мбаппе не совсем подходит "Ливерпулю". Сам по себе он звезда, но сейчас не время для его перехода в "Ливерпуль".



"Я не уверен, что по своему типу он игрок Юргена. Не в данную минуту и не для меня".



"Я бы предпочел Вернера или Санчо. Мы можем увидеть Мбаппе в "Ливерпуле" по различным причинам, но с футбольной точки зрения я просто не уверен, что он подходит нам в данную минуту", — сообщил Макатир Stats Perform News.