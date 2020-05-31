Чопра: "Почеттино не нужен "Ньюкаслу", он ничего не выиграл"
Бывший нападающий "Ньюкасла" Майкл Чопра рекомендовал "сорокам" отказаться от приглашения Маурисио Почеттино на должность главного тренера и вернуть Рафаэля Бенитеса из Китая.
В данный момент "Ньюкасл" находится на пороге смены владельцев. Если верить слухам, амбициозные инвесторы из Саудовской Аравии собираются пригласить тренера топ-уровня, и Почеттино — их фаворит.
Однако Чопра, воспитанник "сорок", указывает на то, что Почеттино так ничего и не выиграл за свою тренерскую карьеру, в отличие от Бенитеса.
"Я бы предпочел Бенитеса, а не Почеттино".
"Почеттино построил "Тоттенхэм" почти из ничего, вывел их в финал Лиги Чемпионов и был на пороге победы в Премьер-Лиге. Но он ничего не выиграл, и это единственная вещь, которая говорит против него. Меня это слегка отпугивает".
"У Бенитеса же осталось незаконченное дело здесь. Он хорошо трудился в клубе, и у него отличные отношения с фанатами. Он просто хотел чуть больше денег, чтобы постараться ворваться в топ-10".
"У Бенитеса уже есть планы в отношении этого клуба, и почти с каждой своей командой он выигрывал трофеи", — сообщил Чопра Daily Star.
31.05.2020 18:00
Просмотров: 339
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Жёстко, но по делу. Да и Почеттино самому не нужен Ньюкасл. Ему нужно в какой-то топовый клуб, а не в новоиспечённый мешок, который всё равно придётся строить заново.
(ответить)
Оверрейтед
(ответить)
Чуть не выиграл апл и лч с какими-то обрыганами, от него Барселона шарахается - не нужен Ньюкаслу
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий