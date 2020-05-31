Чопра: "Почеттино не нужен "Ньюкаслу", он ничего не выиграл"

Бывший нападающий "Ньюкасла" Майкл Чопра рекомендовал "сорокам" отказаться от приглашения Маурисио Почеттино на должность главного тренера и вернуть Рафаэля Бенитеса из Китая.

В данный момент "Ньюкасл" находится на пороге смены владельцев. Если верить слухам, амбициозные инвесторы из Саудовской Аравии собираются пригласить тренера топ-уровня, и Почеттино — их фаворит.



Однако Чопра, воспитанник "сорок", указывает на то, что Почеттино так ничего и не выиграл за свою тренерскую карьеру, в отличие от Бенитеса.



"Я бы предпочел Бенитеса, а не Почеттино".



"Почеттино построил "Тоттенхэм" почти из ничего, вывел их в финал Лиги Чемпионов и был на пороге победы в Премьер-Лиге. Но он ничего не выиграл, и это единственная вещь, которая говорит против него. Меня это слегка отпугивает".



"У Бенитеса же осталось незаконченное дело здесь. Он хорошо трудился в клубе, и у него отличные отношения с фанатами. Он просто хотел чуть больше денег, чтобы постараться ворваться в топ-10".



"У Бенитеса уже есть планы в отношении этого клуба, и почти с каждой своей командой он выигрывал трофеи", — сообщил Чопра Daily Star.