Моуриньо придется сперва продать, чтобы подписать Виллиана

Главному тренеру "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо придется избавиться от ряда игроков, чтобы подписать свободным агентом вингера "Челси" Виллиана.

Ранее Виллиан пообещал, что поможет "Челси" доиграть сезон, но затем планирует покинуть "Стэмфорд Бридж" ввиду непреодолимых разногласий насчет нового контракта.



Возможность остаться в Лондоне и персона Моуриньо, с которым Виллиану довелось поработать в "Челси", делают "Тоттенхэм" фаворитом в борьбе за 31-летнего бразильца.



Однако в данный момент президент "шпор" Даниэль Леви не готов предложить долгосрочный контракт возрастному игроку, который в "Челси" получает 120 тысяч фунтов в неделю.



Как сообщает Daily Star в эксклюзивном материале, Моуриньо было сказано, что он сможет воссоединиться с Виллианом, только если высвободит средства за счет продажи имеющихся игроков.



Среди тех, кого Моуриньо может продать, значится оцениваемый в 20 млн. фунтов вингер Эрик Ламела. Жозе спокойно может отпустить 28-летнего аргентинца, потому что не испытывает недостатка во фланговых игроках.