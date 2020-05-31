Мингс: "Премьер-Лига на 100 процентов мотивирована финансами"

Защитник "Астон Виллы" Тайрон Мингс пожаловался, что Премьер-Лига стремится возобновить сезон исключительно по финансовым соображениям, а к игрокам относится как к "товару".

После нескольких недель переговоров клубы Премьер-Лиги согласились возобновить сезон 17 июня. Мингс будет рад снова сыграть в футбол, но недоволен отношением к себе и своим коллегам.



"Они, вероятно, мотивированы на 100 процентов финансами, нежели желанием соблюсти целостность соревнования".



"Я всецело выступаю за то, чтобы снова играть, но у нас и нет другого выбора. Мы, игроки, были последними, с кем консультировались насчет "Проекта Перезапуск", и это говорит о нашем месте среди приоритетов в футболе".



"Это не проблема. Мы являемся товаром в этой игре, и мы принимаем это", — сообщил Мингс Daily Mail.