Мингс: "Премьер-Лига на 100 процентов мотивирована финансами"

Тайрон Мингс Защитник "Астон Виллы" Тайрон Мингс пожаловался, что Премьер-Лига стремится возобновить сезон исключительно по финансовым соображениям, а к игрокам относится как к "товару".

После нескольких недель переговоров клубы Премьер-Лиги согласились возобновить сезон 17 июня. Мингс будет рад снова сыграть в футбол, но недоволен отношением к себе и своим коллегам.

"Они, вероятно, мотивированы на 100 процентов финансами, нежели желанием соблюсти целостность соревнования".

"Я всецело выступаю за то, чтобы снова играть, но у нас и нет другого выбора. Мы, игроки, были последними, с кем консультировались насчет "Проекта Перезапуск", и это говорит о нашем месте среди приоритетов в футболе".

"Это не проблема. Мы являемся товаром в этой игре, и мы принимаем это", — сообщил Мингс Daily Mail.


Метки Астон Вилла, Мингс

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2020 16:00

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  1. mrmagd 31.05.2020 17:04 # mrmagd
    Ты и есть товар, дебил)

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  2. liverpo0ol 31.05.2020 16:57 # liverpo0ol
    Безвизу объясни

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  3. gerrard08 31.05.2020 16:27 # gerrard08
    Поэтому ты и получаешь зп не такую, как в условном спале или эрекулесе.

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