Мингс: "Премьер-Лига на 100 процентов мотивирована финансами"
Защитник "Астон Виллы" Тайрон Мингс пожаловался, что Премьер-Лига стремится возобновить сезон исключительно по финансовым соображениям, а к игрокам относится как к "товару".
После нескольких недель переговоров клубы Премьер-Лиги согласились возобновить сезон 17 июня. Мингс будет рад снова сыграть в футбол, но недоволен отношением к себе и своим коллегам.
"Они, вероятно, мотивированы на 100 процентов финансами, нежели желанием соблюсти целостность соревнования".
"Я всецело выступаю за то, чтобы снова играть, но у нас и нет другого выбора. Мы, игроки, были последними, с кем консультировались насчет "Проекта Перезапуск", и это говорит о нашем месте среди приоритетов в футболе".
"Это не проблема. Мы являемся товаром в этой игре, и мы принимаем это", — сообщил Мингс Daily Mail.
31.05.2020 16:00
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Ты и есть товар, дебил)
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Безвизу объясни
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Поэтому ты и получаешь зп не такую, как в условном спале или эрекулесе.
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