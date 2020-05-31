"Юнайтед" близок к продлению аренды Игало

"Манчестер Юнайтед" близок к продлению аренды нападающего Одиона Игало.

Как раз сегодня истекает арендное соглашение по Игало, которого "Юнайтед" одолжил у "Шанхай Шеньхуа" в зимнее трансферное окно, однако Одион не спешит паковать чемодан.



30-летний нигериец, забивший четыре гола в восьми матчах за "красных дьяволов", сообщил Шанхаю клубу о желании задержаться в Манчестере.



Изначально "Шанхай Шеньхуа" был против продления аренды и лишь был готов обсудить продажу Игало за 20 миллионов фунтов, однако под давлением игрока смягчил свою позицию.



Sky Sports ожидает, что в ближайшее время "Юнайтед" продлит аренду Игало до января, а затем Одион все-таки вернется в Китай.