"Бавария" хочет 9 млн. фунтов за сезон аренды Коутиньо

Филиппе Коутиньо "Барселона" хочет получить 9 миллионов фунтов за сезон аренды полузащитника Филиппе Коутиньо.

Не самая убедительная игра Коутиньо в "Баварии" в этом сезоне и экономический кризис лишают "Барселону" всяких шансов выгодно продать Филиппе грядущим летом.

По всей видимости, "Барселона" лишь может рассчитывать на уход 27-летнего игрока сборной Бразилии в еще одну аренду — в идеале с последующим выкупом.

Заручиться услугами Коутиньо на временной основе хотят "Челси", "Арсенал" и "Ньюкасл", однако им не только придется полностью взять на себя зарплату Филиппе в размере около 250 тыс. фунтов в неделю, но и выложить 9 млн. фунтов в качестве арендной платы.

Что касается постоянного трансфера, то "Барселона" согласилась бы отпустить Коутиньо за 71 млн. фунтов — вдвое дешевле, чем купила его у "Ливерпуля" два с половиной года назад.


Метки Барселона, Коутиньо

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. cfclondon 31.05.2020 14:11 # cfclondon
    Погнался за мечтой в бабселону, сиди и дальше гнить в помойке, никому ты не нужен

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  2. unclearness 31.05.2020 14:06 # unclearness
    пута просто бизнесскар

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  3. gucman 31.05.2020 14:03 # gucman
    админ, слезай с наркоты

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