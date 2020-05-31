"Бавария" хочет 9 млн. фунтов за сезон аренды Коутиньо

"Барселона" хочет получить 9 миллионов фунтов за сезон аренды полузащитника Филиппе Коутиньо.

Не самая убедительная игра Коутиньо в "Баварии" в этом сезоне и экономический кризис лишают "Барселону" всяких шансов выгодно продать Филиппе грядущим летом.



По всей видимости, "Барселона" лишь может рассчитывать на уход 27-летнего игрока сборной Бразилии в еще одну аренду — в идеале с последующим выкупом.



Заручиться услугами Коутиньо на временной основе хотят "Челси", "Арсенал" и "Ньюкасл", однако им не только придется полностью взять на себя зарплату Филиппе в размере около 250 тыс. фунтов в неделю, но и выложить 9 млн. фунтов в качестве арендной платы.



Что касается постоянного трансфера, то "Барселона" согласилась бы отпустить Коутиньо за 71 млн. фунтов — вдвое дешевле, чем купила его у "Ливерпуля" два с половиной года назад.