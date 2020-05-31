Триппьер обижен на "Тоттенхэм"

Защитник "Атлетико" Киран Триппьер раскритиковал свой бывший клуб "Тоттенхэм", который не позволил ему лечь на операцию в прошлом сезоне.

Напомним, Триппьер присоединился к "Атлетико" лишь прошлым летом. В январе и феврале Киран был вынужден пропустить семь матчей "матрасников" из-за операции на пахе, и это количество могло бы быть еще больше, если бы не зимние каникулы в Ла Лиге.



29-летний англичанин считает, что ему следовало отправиться под нож хирурга еще в прошлом сезоне, однако тогда "шпоры" заставили его играть.



"Я определенно чувствую, что стал лучше как игрок, нежели в прошлом сезоне в "Тоттенхэме". В прошлом сезоне мне было сложно, потому что меня беспокоили травмы".



"Я не оправдываюсь, потому что я никогда не скрывал этого. Но меня на протяжении нескольких месяцев беспокоили пах и тазовая область, и в конце концов я перенес операцию во время январского перерыва в Испании".



"Благодаря выбору времени для операции я пропустил только несколько недель и теперь чувствую себя гораздо лучше".



"Я должен был перенести операцию еще в прошлом сезоне в "Тоттенхэме", но люди там не хотели этого. У меня было так много проблем в прошлом сезоне, включая проблемы с формой и травмами".



"Ситуация дошла до того, что в этом сезоне я просто не мог откладываться операцию. Ее следовало провести еще в прошлом сезоне, но у нас было так много важных матчей... Я не хочу вдаваться в детали", — сообщил Триппьер Daily Mirror.