Луис может остаться в "Арсенале", если согласится на понижение зарплаты

Защитник Давид Луис все еще может продлить свое пребывание в "Арсенале", но должен согласиться для этого на понижение зарплаты.

Напомним, Луис перебрался на "Эмирейтс" лишь прошлым летом из "Челси" по сделке стоимостью 8 миллионов фунтов. Тогда Давид заключил однолетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



Не самая убедительная игра Луиса, вероятное непопадание в Лигу Чемпионов, а вдобавок еще и экономический кризис подталкивают "канониров" к расставанию с 33-летним бразильцем в конце следующего месяца.



Как сообщает The Telegraph, сейчас Луис получает около 120 тысяч фунтов в неделю, и это действительно слишком много для "Арсенала".



Тем не менее, "Арсенал" все еще может предложить Давиду новый контракт — с уменьшенной базовой зарплатой, но обширной шкалой бонусов за командные и индивидуальные достижения.