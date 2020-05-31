Луис может остаться в "Арсенале", если согласится на понижение зарплаты

Давид Луис Защитник Давид Луис все еще может продлить свое пребывание в "Арсенале", но должен согласиться для этого на понижение зарплаты.

Напомним, Луис перебрался на "Эмирейтс" лишь прошлым летом из "Челси" по сделке стоимостью 8 миллионов фунтов. Тогда Давид заключил однолетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.

Не самая убедительная игра Луиса, вероятное непопадание в Лигу Чемпионов, а вдобавок еще и экономический кризис подталкивают "канониров" к расставанию с 33-летним бразильцем в конце следующего месяца.

Как сообщает The Telegraph, сейчас Луис получает около 120 тысяч фунтов в неделю, и это действительно слишком много для "Арсенала".

Тем не менее, "Арсенал" все еще может предложить Давиду новый контракт — с уменьшенной базовой зарплатой, но обширной шкалой бонусов за командные и индивидуальные достижения.


Метки Арсенал, контракты, Луис

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. nikitoid 31.05.2020 12:14 # nikitoid
    Можно за командные успехи смело много обещать, все ровно их он не получит.

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  2. kanoniru-poker 31.05.2020 12:06 # kanoniru-poker
    1500 рублей в неделю цена за услуги этого пенса.

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