Киоун советует "Арсеналу" избавиться от Луиса и Мустафи

Экс-игрок "Арсенала" Мартин Киоун считает, что главный тренер "канониров" Микель Артета должен избавиться от защитников Давида Луиса и Шкодрана Мустафи.

На днях стало известно, что контракт Давида Луиса истекает уже в конце следующего месяца. 33-летний бразилец присоединился к "Арсеналу" лишь прошлым летом, однако совершенно не впечатлил Киоуна.



"Давид Луис меня беспокоит. Если ты платишь 8 миллионов фунтов за него и даешь ему контракт стоимостью 5 миллионов фунтов, а он остается только на один сезон, то я не уверен, насколько мудрым решением был его трансфер".



"Разве он достойный защитник? Может ли он хорошо играть в четверке защитников? Свой лучший футбол он демонстрировал, играя в тройке защитников в "Челси", когда они завоевали титул Премьер-Лиги (в 2016/17)".



"Думаю, это самая важная зона, которую Артета должен привести в порядок".



"Холдинг был травмирован, его сложно судить, и он, наверное, заслуживает еще один шанс. Сократис, убежден, может быть полезным защитником, и я бы не хотел от него избавляться".



"Но я могу понять неопределенность вокруг нового контракта с Давидом Луисом, потому что здесь деньги диктуют условия в связи с вирусом".



"Достаточно ли он хорош? Неужели они стали беспощадными в такого рода решениях? Поможет ли Давид Луис двигаться клубу вперед? Если нет, он должен сейчас уйти", — сообщил Киоун talkSPORT.



Также Мартин указал бы на дверь Мустафи.



"Послушайте, Артета слегка подправил игру Мустафи, но все мы знаем, что Мустафи тоже не вполне соответствует уровню "Арсенала". И это еще весьма уважительно сказано".



"Ты приходишь в клуб и должен оставить свой след, а если ты не проявляешь себя, то до свидания. Думаю, это касается их обоих. Я не представляю себе, что "Арсенал" сможет полагаться на них двоих в долгосрочной перспективе", — добавил Киоун.