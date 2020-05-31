Аллегри ищет работу за пределами Италии

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри открыт к предложениям клубов из-за пределов Италии.

Аллегри находится без работы с конца прошлого сезона, когда он покинул "Ювентус", где выиграл пять титулов Серии А подряд и четыре Кубка Италии.



По ходу этой кампании Массимилиано сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", однако 52-летний итальянец все еще находится в поисках нового пристанища.



И это пристанище совершенно точно будет за пределами Италии, в чем убедился президент "Кальяри" Томмазо Джулини, который несколько месяцев назад предпринял отчаянную попытку заманить Аллегри в свой клуб.



"Ближе к концу января я совершил слегка безумный звонок, предложив Аллегри работу, хотя я полностью осознавал, что это невозможно".



"Массимилиано сказал мне, что его следующее приключение будет за рубежом, хотя ему и показалась привлекательной возможность возглавить "Кальяри" в наш 100-летний юбилей".



"Еще до телефонного звонка я знал, что это невозможно", — цитирует Джулини Daily Mirror.