Бывший китмен "Юнайтед" вспомнил, как раздевалку МЮ затопило дерьмом

Бывший китмен "Манчестер Юнайтед" Альберт Морган вспомнил, как однажды раздевалку "красных дьяволов" затопило содержимым канализации.

На протяжении многих лет Морган, ныне вышедший на пенсию, отвечал за подготовку формы для игроков "Юнайтед", а также являлся водителем сэра Алекса Фергюсона.



Морган застал самую успешную эру в истории клуба с "Олд Траффорд", однако порой у "красных дьяволов" все равно бывали весьма дерьмовые дни — иногда в прямом смысле, как во время визита к "Сандерленду" в октябре 2010.



"Мы приехали к ним на стадион, и в раздевалке стоял этот звук "кап, кап". Они сказали, что у них протечка на потолке, поэтому они подставили ведро".



"Все парни начали готовиться, ходить около этого ведра, а главный тренер по обыкновению сидел в уголке и читал свою программку, потому что он провел командный разговор еще в отеле".



"Все мы вышли на поле для разминки. Спустя несколько минут один из охранников подошел и сказал: "Альберт, тебе лучше зайти в раздевалку, ведро там почти полное".



"К моменту, когда мы вернулись, ведро заменили на мусорку. Но не успели мы моргнуть, как одна из ячеек потолка оторвалась, и оттуда как хлынуло".



"Дерьмо было везде! Босс вышел незадолго до этого. Дерьмо было на костюмах, на одежде, на стенах, везде..."



"Димитар Бербатов обезумел из-за своих ботинок, его ботинки утопали в восьми сантиметрах дерьма".



"Ничего нельзя было спасти. Все пропало. Ботинки, костюмы. Мы лишь смогли забрать ювелирные украшения и часы".



"Было без десяти три. Матч начинался в три, а все игровые футболки были забрызганы дерьмом. Им пришлось отложить начало матча на полчаса. Все игроки говорили: "Я не буду в этом играть", — сообщил Морган в официальном подкасте "Юнайтед".



К счастью, в закромах у Моргана нашлись запасные комплекты формы, что позволило провести тот матч, который закончился со счетом 0:0. После игры главный тренер "Сандерленда" и бывший игрок "Юнайтед" Стив Брюс пришел, чтобы помочь убрать беспорядок.



"Большой Брюси явился в раздевалку и принялся сгребать это дерьмо своей шваброй с огромной ширины щеткой. Мы же просто сложили свои костюмы в черные мешки и уничтожили их", — добавил Морган.