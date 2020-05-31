Финал Кубка Англии может пройти с 20 тыс. зрителей

Намеченный на 1 августа финал Кубка Англии может стать символом возвращения футбола в норму, будучи сыгранным на глазах 20 тысяч фанатов на "Уэмбли".

На текущей неделе FA подтвердила свое намерение полностью завершить розыгрыш Кубка Англии. Четвертьфиналы были назначены на 27-28 июня, полуфиналы — на 11-12 июля, а финал — на 1 августа.



Как стало известно Daily Mirror, Ассоциация изучает возможность пустить на трибуны "Уэмбли" на финальный матч по 10 тыс. фанатов со стороны каждой из играющих команд.



Это будет возможно только с разрешения властей и только в том случае, если к 1 августа коэффициент распространения коронавируса станет ниже 0.5.



90-тысячный "Уэмбли" является практически идеальным стадионом для такого рода эксперимента. Благодаря своему размаху лондонская арена создает отличные условия, чтобы контролировать потоки людей как перед матчем, так и после матча.



Если этот эксперимент состоится и будет признан успешным, то клубы Премьер-Лиги получат большой повод для оптимизма в плане возвращения зрителей на трибуны в следующем сезоне, от чего напрямую зависят их доходы.