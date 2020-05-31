"Бавария" рассчитывает подписать Сане, но не Хаверца

Президент "Баварии" Ули Хенесс подтвердил, что его клуб рассчитывает приобрести вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане в ближайшее трансферное окно.

Как известно, "Бавария" хотела Сане еще прошлым летом, однако тяжелая травма Лероя заставила клуб из Мюнхена поставить свой интерес на паузу.



Сейчас "Бавария" готова вернуться за своим соотечественником, у которого остается всего один год по контракту с "Сити". А вот полузащитника "Байера" Кая Хаверца, на которого также имеют виды гранды Премьер-Лиги, мюнхенцы заполучить не надеются.



"С Йозуа Киммихом, Никласом Зюле и, надеюсь, Давидом Алабой, Тиаго, а также Лероем Сане у нас будет молодая, способная команда. Если все сложится хорошо, для "Баварии" наступит новая эра".



"Мы бы очень хотели видеть у себя и Хаверца, но в данный момент это не актуально. Мы не знаем, каким точно будет экономическое будущее футбола".



"Я был бы счастлив увидеть его в Мюнхене в силу спортивных причин, но на сегодняшний день, если честно, я не представляю себе его переход", — цитирует Хенесса Sky Sports.