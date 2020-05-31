Клубы Премьер-Лиги хотят, чтобы трансферное окно было открыто до октября

Клубы Премьер-Лиги хотят, чтобы сроки ближайшего трансферного окна были расширены до октября, включительно.



Обычно летнее трансферное окно открывается в июле, когда клубы или еще находятся на каникулах, или уже проводят предсезонную подготовку.



На сей раз в июле клубы будут завершать сезон Премьер-Лиги, который был остановлен в марте пандемией коронавируса и должен возобновиться 17 июня, и не смогут добавить новых игроков в процессе.



В связи с этим клубы хотят, чтобы Премьер-Лига компенсировала эти "потерянные" недели и дала полноценную возможность укомплектовать свой состав позже.



По информации The Telegraph, клубы и лига уже ведут переговоры о том, чтобы ближайшее трансферное окно оставалось открытым не только июль и август, но также на сентябрь и октябрь.



Теоретически это означает, что какой-то игрок может начать сезон в одной команде, а продолжить в другой, однако клубы не видят в этом проблемы — подобная ситуация всегда может возникнуть в январское окно.



Сообщается, что трансферное окно может быть синхронно продлено и в других лигах, причем клубы Бундеслиги получат преимущество, рано завершив свой сезон.



В идеале президенты клубов Премьер-Лиги хотели бы, чтобы трансферное окно оставалось открытым до конца календарного года, однако ФИФА, хотя и согласна изменить сроки, но требует ограничить период комплектации составов 16 неделями.