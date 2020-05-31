Хендерсон не переживал, что этот сезон могут аннулировать

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон признался, что у него никогда не было опасений насчет возможного обнуления этого сезона Премьер-Лиги.

В отличие от, например, голландской Эредивизии, большинство других европейских лиг решили если не доиграть этот сезон, то подвести его итоги в каком-нибудь виде.



При этом Премьер-Лига собирается провести все свои оставшиеся матчи, запланировав возобновление сезона на 17 июня. Разговоры о том, что эту кампанию признают недействительной, что могло бы стоить "Ливерпулю" титула, Хендерсон даже не воспринимал всерьез.



"Нет, у меня не было таких опасений. Мы лишь думаем, что нам все еще нужно доделать свою работу, и мы ее доделаем. У нас остается девять матчей, и мы хотим выиграть как можно больше из них".



"Это единственное, на чем мы были сосредоточены. Мы просто хотели вернуться и ждали, когда для этого наступит правильное время".



"У меня всегда было впечатление, что не только ради нас, но также ради всей лиги нам нужно доиграть сезон в какой-нибудь момент", — сообщил Хендерсон talkSPORT.