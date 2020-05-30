Премьер-Лига не выявила новых случаев заболевания коронавирусом

Четвертый раунд тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на коронавирус не выявил ни одного положительного результата.

Четвертый раунд относится к тестам, сделанным в четверг и пятницу. На сей раз 20 клубов предоставили 1,130 проб, и ни в одной и них не было обнаружено следов COVID-19.



Отметим, что три предыдущих раунда (2,752 теста) выявили 12 положительных случаев. В числе инфицированных оказались защитник "Уотфорда" Эдриан Мариаппа и голкипер "Борнмута" Аарон Рамсдейл.



Отрицательная динамика роста количества заболевших в Премьер-Лиге является отличной новостью для команд, которые едва перешли ко второй фазе "Проекта Перезапуск" — контактным тренировкам.



Для сравнения — сегодня же Футбольная Лига объявила результаты своего очередного раунда тестирования. Среди 1,058 игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги было обнаружено 10 заболевших коронавирусом.