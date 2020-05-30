Торрейра хочет вернуться в "Боку Хуниорс"

Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейса заявил о своем желании вернуться в аргентинскую "Боку Хуниорс".

Перебравшись в "Арсенал" из "Сампдории" летом 2018 за 26 миллионов фунтов, Торрейра быстро стал любимчиком фанатов лондонского клуба.



Однако при Микеле Артете, заступившем на тренерский мостик "канониров" в декабре, Лукас пока толком не проявил себя, а в начале марта получил перелом лодыжки против "Портсмута" в Кубке Англии.



В субботу Торрейра впервые после долгого перерыва был замечен на тренировочной базе "Арсенала". Пока Лукас занимается по индивидуальной программе, отдельно от остальных игроков.



Вполне может быть, что возобновляющийся 17 июня сезон Премьер-Лиги станет последним для Торрейры в "Арсенале". Слухи о возможном отъезде Лукаса с "Эмирейтс" ходили и ранее, а сейчас сам 24-летний уругваец поведал, что помышляет о возвращении в Южную Америку.



"Конечно, я представляю себя в футболке "Боки" на "Бомбонере" во время вечернего матча Кубка Либертадорес".



"Прямо сейчас мои мысли связаны с Европой, и я хочу здесь задержаться на какое-то время, однако у меня есть желание и мечта вернуться в "Боку" — и не только для завершения карьеры, а чтобы сражаться и жить в мире "Боки", — сообщил Торрейра Fox Sports Argentina.