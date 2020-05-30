Командам Премьер-Лиги придется играть матчи даже с 15 игроками

Командам Премьер-Лиги было сказано, что им придется играть свои матчи, даже если в их распоряжении останется всего 15 футболистов.

Наконец согласовав протоколы безопасности на текущей неделе, 20 клубов высшего английского дивизиона договорились о возобновлении сезона 2019/20 17 июня.



Клубы Премьер-Лиги продолжат регулярно сдавать тесты на коронавирус, и отдельные положительные результаты не будут приводить к тому, что под карантин придется сажать всю команду — инфицированные будут просто изолироваться на семь дней.



Премьер-Лига даже готова к тому, что каждая команда из своей заявки в 25 игроков может единовременно лишиться 10 человек или даже больше, учитывая возможность заменить выбывших из строя молдежью.



"До тех пор, пока у тебя набирается 15 здоровых игроков (включая одного голкипера) — либо из своей заявки 25 игроков, либо из команды U-21, — тебе придется выставлять команду на матч в соответствии с расписанием".



"Думаю, это ставит точку в вопросе о пяти возможных заменах — если достаточно 15 игроков, пяти замен быть не может!" — пишет вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди в своей колонке в The Sun.