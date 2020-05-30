Правительство Британии разрешило спорту вернуться

Мяч Премьер-Лиги Британское правительство разрешило профессиональному спорту вернуться при соблюдении некоторых условий, начиная с 1 июня.

Со следующей недели будут разрешены профессиональные соревнования без зрителей для прямых телевизионных трансляций в "безопасной и тщательно контролируемой обстановке".

Таким образом, перед Премьер-Лигой было снято последнее препятствие для возобновления сезона, которое предварительно запланировано на 17 июня.

"Премьер-Лига приветствует сегодняшнее заявление правительства, которое разрешило профессиональному спорту в Англии вернуться с 1 июня в строгих условиях", — гласит заявление английской лиги.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2020 20:00

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  1. januzaj00 30.05.2020 21:02 # januzaj00
    Ну что скамоbляди и гпенсы дакукарекались, теперь ничего не остановит великий клуб. Без 5 минут чемпики

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  2. wilegend 30.05.2020 20:51 # wilegend
    hala limperpook

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