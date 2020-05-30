Правительство Британии разрешило спорту вернуться

Британское правительство разрешило профессиональному спорту вернуться при соблюдении некоторых условий, начиная с 1 июня.

Со следующей недели будут разрешены профессиональные соревнования без зрителей для прямых телевизионных трансляций в "безопасной и тщательно контролируемой обстановке".



Таким образом, перед Премьер-Лигой было снято последнее препятствие для возобновления сезона, которое предварительно запланировано на 17 июня.



"Премьер-Лига приветствует сегодняшнее заявление правительства, которое разрешило профессиональному спорту в Англии вернуться с 1 июня в строгих условиях", — гласит заявление английской лиги.