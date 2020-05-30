Кейн нацелен на семь-восемь побед в девяти оставшихся матчах

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что его команда обязана выиграть семь или восемь из девяти оставшихся матчей Премьер-Лиги, чтобы попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Пандемия коронавируса остановила этот сезон в марте, когда "шпоры" занимали только восьмое место в Премьер-Лиге, уступая четвертому "Челси" семь очков.



В первом же после возобновления сезоне "Тоттенхэм" сыграет с одним из своих прямых конкурентов, и Кейн считает, что его команда почти исчерпала свой лимит на ошибки.



"Мы должны постараться финишировать в топ-4. Это не подлежит сомнению".



"В качестве нашего первого матча против возвращения нас ожидает матч против "Манчестер Юнайтед", и если быть реалистами, то нам нужно одержать семь или восемь побед в остатке сезона, чтобы попасть в Лигу Чемпионов".



"Это должно быть нашей целью, и мы обязаны сильно финишировать, если в следующем сезоне хотим выступить в Лиге Чемпионов", — сообщил Кейн официальному веб-сайту "Тоттенхэма".