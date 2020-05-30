Эрнандес раскритиковал "Юнайтед" за назначение Мойеса

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Хавьер Эрнандес раскритиковал решение "красных дьяволов" сделать Дэвида Мойеса преемником сэра Алекса Фергюсона.

В 2013 году именно Мойес сменил Фергюсона на посту главного тренера "Юнайтед", однако "дьяволы" быстро растеряли свою мощь и не могут восстановить ее до сих пор.



Эрнандес считает, что Мойес был обречен на провал. В своем уходе из "Юнайтед" в 2015 году Хавьер тоже винит Дэвида.



"Если честно, я всегда буду "красным". У нас с Мойесом не было никаких проблем личного характера, но клуб совершил ошибку, назначив его. То была ошибка".



"То была только первая ошибка, но она преследует их до сих пор. Дело не в нем самом — он не был плохим тренером, но они думали, что им так быстро удастся заменить босса, сэра Алекса. А это невозможно".



"Даже Гвардиола, Моуриньо и Клопп и даже сейчас не дотягивают до уровня босса. Они только стремятся достичь его уровня и стать такими же тренерами, хотя у них есть шансы на это".



"Такие решения негативно влияют на карьеры игроков. Рафаэлю (Да Сильве), мне, Данни Уэлбеку и многим другим игрокам пришлось уйти, чтобы играть".



"Они пригласили Дэвида Мойеса, и я не спрашиваю, хорошим тренером он был или плохим, но я не понимаю, как это стало возможно. Как бы это сказать — он не стоил и половины того, на чье место приходил. А приходил он на место величайшего тренера всех времен", — цитирует Чичарито Goal.