Хески требует особого внимания к темокожим игрокам

Эмиль Хески Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Эмиль Хески заявил, что темнокожим игрокам потребуется повышенное внимание после возобновления сезона Премьер-Лиги.

Согласно исследованиям, люди с отличным от белого цветом кожи сильнее рискуют заразиться коронавирусом, а также больше подвержены осложнениям от COVID-19.

Именно эта статистика стала причиной, почему Трой Дини из "Уотфорда" и Нголо Канте из "Челси" отказались тренироваться, и Хески требует особых привилегий представителям BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства).

"Каждый игрок будет нервничать, учитывая происходящее в мире и то, что люди умирают. Я меня есть друзья, чьи члены семей ушли из жизни, поэтому они будут обеспокоены и дополнительно осторожны".

"Важно помнить, что это человеческие создания. У них есть семьи, родители, дети, братья, сестры".

"Если я больше восприимчив к чему-нибудь, то должно быть нормой, что вы будете сосредоточены на мне сильнее и следить за мной внимательнее, чем за другими", — цитирует Хески The Guardian.


Метки Премьер-Лига, Хески

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2020 17:00

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  1. xin 30.05.2020 18:18 # xin
    Обратно в Африку, на родину!

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  2. bes-ter 30.05.2020 17:37 # bes-ter
    14/88

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  3. weorlfc 30.05.2020 17:16 # weorlfc
    Надоел этот брат Яя Туре!

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