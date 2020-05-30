Хески требует особого внимания к темокожим игрокам

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Эмиль Хески заявил, что темнокожим игрокам потребуется повышенное внимание после возобновления сезона Премьер-Лиги.

Согласно исследованиям, люди с отличным от белого цветом кожи сильнее рискуют заразиться коронавирусом, а также больше подвержены осложнениям от COVID-19.



Именно эта статистика стала причиной, почему Трой Дини из "Уотфорда" и Нголо Канте из "Челси" отказались тренироваться, и Хески требует особых привилегий представителям BAME (Black, Asian and Minority Ethnic — темнокожие, азиаты и этнические меньшинства).



"Каждый игрок будет нервничать, учитывая происходящее в мире и то, что люди умирают. Я меня есть друзья, чьи члены семей ушли из жизни, поэтому они будут обеспокоены и дополнительно осторожны".



"Важно помнить, что это человеческие создания. У них есть семьи, родители, дети, братья, сестры".



"Если я больше восприимчив к чему-нибудь, то должно быть нормой, что вы будете сосредоточены на мне сильнее и следить за мной внимательнее, чем за другими", — цитирует Хески The Guardian.