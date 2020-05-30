Рюдигер уговаривает Вернера перейти в "Челси"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер пытается уговорить нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера стать его одноклубником на "Стэмфорд Бридж".

Вполне очевидно, что "Ливерпуль" является приоритетным направлением для Вернера, однако "красные" не спешат расставаться с 50 миллионами фунтов.



"Ливерпуль" пока полностью не оценил влияние экономического кризиса, вдобавок в команде Юргена Клоппа у Тимо могли бы возникнуть проблемы с регулярной игровой практикой.



Рюдигер считает, что нерешительность "Ливерпуля" должна заставить Вернера рассмотреть другие варианты — вроде "Челси", о чем сообщает немецкое издание Bild.



Рюдигер является большим другом Вернера, вместе с которым ему довелось поиграть не только за сборную Германии, но и за "Штутгарт". Теперь Антонио пытается использовать эти связи, чтобы заманить 24-летнего нападающего в команду Фрэнка Лэмпарда.