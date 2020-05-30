Рияд Махрез: "Сити" достаточно хорош для победы в Лиге Чемпионов"
Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез уверен, что его команда достаточно хороша, чтобы выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.
"Горожане" имеют хорошие шансы выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов после того, как выиграли первый матч 1/8 финала в гостях у "Реала" со счетом 1:2.
По мнению Рияда, в этом сезоне у "Сити" есть все необходимое, чтобы, наконец, завоевать заветный трофей.
"Думаю, это хорошее время, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. Для этого у нас есть команда, есть главный тренер, есть все, так что это хорошее время".
"Я не знаю, лучше ли мы всех, но мы достаточно хороши для победы. Лига Чемпионов — это сложно, каждый хочет ее выиграть, так что это будет большая битва", — цитирует Махреза Manchester Evening News.
30.05.2020 15:00
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