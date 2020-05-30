УЕФА планирует перенести финал Лиги Чемпионов из Стамбула

Трофей Лиги Чемпионов УЕФА приступил к поискам альтернативной локации для проведения финала Лиги Чемпионов.

Как известно, изначально финал Лиги Чемпионов должен был состояться сегодня, 30 мая, на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.

Однако пандемия коронавируса заставила УЕФА поставить Лигу Чемпионов и Лигу Европы на паузу до августа, и теперь финал элитного европейского турнира ожидается только в конце лета.

Как утверждает The Associated Press, УЕФА уже решил, что Стамбул более не пригоден для проведения финала Лиги Чемпионов из-за сложной эпидемиологической обстановки в столице Турции и ограничений на международные перелеты.

Поскольку оставшиеся матчи сезона пройдут без зрителей, в первую очередь УЕФА будет определять площадку для финала, исходя из логистики и безопасности.

Также УЕФА рассматривает вариант, при котором все оставшиеся матчи плей-офф Лиги Чемпионов, начиная с 1/4 финала, будут сыграны в одном городе, однако окончательное решение пока не принято.


Метки Лига Чемпионов, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2020 14:00

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  1. kojan 30.05.2020 14:57 # kojan
    пир во время чумы, УЕФА страдает такой же фигнёй, что и АПЛ...действо начатое по одним правилам и заканчивающее по другим никогда не будет признано полноценным...

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