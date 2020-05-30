УЕФА планирует перенести финал Лиги Чемпионов из Стамбула

УЕФА приступил к поискам альтернативной локации для проведения финала Лиги Чемпионов.

Как известно, изначально финал Лиги Чемпионов должен был состояться сегодня, 30 мая, на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.



Однако пандемия коронавируса заставила УЕФА поставить Лигу Чемпионов и Лигу Европы на паузу до августа, и теперь финал элитного европейского турнира ожидается только в конце лета.



Как утверждает The Associated Press, УЕФА уже решил, что Стамбул более не пригоден для проведения финала Лиги Чемпионов из-за сложной эпидемиологической обстановки в столице Турции и ограничений на международные перелеты.



Поскольку оставшиеся матчи сезона пройдут без зрителей, в первую очередь УЕФА будет определять площадку для финала, исходя из логистики и безопасности.



Также УЕФА рассматривает вариант, при котором все оставшиеся матчи плей-офф Лиги Чемпионов, начиная с 1/4 финала, будут сыграны в одном городе, однако окончательное решение пока не принято.